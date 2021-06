Montesilvano piange David Cecamore, geologo morto a soli 42 anni

È morto dopo aver lottato contro una grave malattia David Cecamore, 42enne geologo di Montesilvano. Molto conosciuto e amato in città, aveva studiato all'università D'Annunzio di Chieti ed aveva lavorato sia alla Provincia di Pescara che in Regione Abruzzo, oltre ad aver collaborato con diverse amministrazioni comunali.

A ricordarlo anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l'assessore Anthony Aliano. Il primo cittadino ha espresso cordoglio con un post su Facebook:

"Ho appreso da poco della tua triste scomparsa, sei stato un grande lottatore, esempio per tutti. Riposa in pace David, il tuo sorriso, la tua forza e la tua bontà rimarranno per sempre nel mio cuore, nel cuore dei tuoi concittadini e in quello di chi ha avuto la fortuna di conoscerti "

L'assessore Aliano:

"Alle volte mi domando ancora perché accada…Arrivederci David"

Lascia i genitori Alfonso e Lina, la sorella Claudia. I funerali si terranno mercoledì 30 giugno alle 17 nella chiesa Visitazione di Maria in via Carlo Alberto della Chiesa a Pescara.