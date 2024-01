L'esilarante partecipazione ad "Avanti un altro" di Dana da Montesilvano e Laurenti sbotta [VIDEO]

Non è passata inosservata, pur essendo stata subito eliminata, la partecipazione di Dana Cerbini di Ortona che però vive a Montesilvano, ad "Avanti un altro" su Canale 5.

La donna montesilvanese è stata una delle concorrenti della puntata andata in onda martedì 23 gennaio.

Dana come primo passo ha voluto baciare il conduttore Bonolis, poi dopo aver detto di essere di Ortona ma di vivere a Montesilvano si è improvvisamente bloccata non ricordando più cosa dire provocando così l'ilarità in studio e la curiosa reazione di Bonolis. Poi ha proseguito dicendo di avere un cane di Tyson, al quale ha mandato un saluto, e tre gattini di cui però ha ricordato solo il nome di due dei tre: Merendina e Silvestro. E di fronte a questa dimenticanza e al pubblico che rideva il conduttore ha specificato come non sia semplice raccapezzarsi a Montesilvano. Poi Dana ha detto di avere un fidanzato più giovane di lei di nome Sasà. Poi alla domanda di Bonolis riguardo a cosa facesse nella vita, Dana ha risposto: «Niente, mi piace fare quasi niente, disegno, mi piace disegnare e dipingo pure a volte quanto ho tempo». E Bonolis: «Eh sì, con tutte le cose che ha da fare. E che cosa disegna?». Dana: «Faccio ritratti, ti guardo e poi disegno veloce, se lo faccio piano non mi viene bene. I dipinti li faccio poco, non mi interessano, preferisco tenere in mano la matita».

Poi Dana è stata impegnata nel gioco con Luketta reginetta dei peli superflui e quando Luca Laurenti ha iniziato a parlare con la voce di Luketta, Dana ha chiesto: «Ma stai a fare la domanda?». E Laurenti sbotta: «No, sto vestito così da stronzo tanto per». E sia Bonolis che le persone presenti in studio esplodono a ridere. Dopo che per rispondere alla prima domanda si è affidata alla suggeritrice Dana ha poi sbagliato le successive due dicendo di non aver capito. E a quel punto Bonolis le dice: «Signora, mi scusi se mi permetto, ma lei non ha capito niente dall'inizio», e sia Dana che il pubblico riesplodono a ridere.

