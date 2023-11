D'Alonzo attacca la giunta sul maltempo: "Soldi tolti alla manutenzione e Montesilvano diventa un fiume d'acqua" [ FOTO - VIDEO]

Duro affondo del consigliere comunale di Montesilvano Enea D'Alonzo della Lega verso l'amministrazione comunale De Martinis in merito agli allagamenti e ai danni causati dall'ondata di maltempo che sta interessando tutta la costa adriatica. D'Alonzo, da noi raggiunto, ha spiegato che è inaccettabile una scarsa manutenzione delle strade e degli investimenti seri per migliorare la rete fognaria in caso di eventi atmosferici come quelli di queste ore:

"Non è possibile che molte risorse a disposizione siano state utilizzate per eventi e festival, e non vengano invece sfruttate per rendere la città più sicura e che possa reggere o almeno contenere le conseguenze di una o due giornate di pioggia. Montesilvano praticamente è allagata dai colli al mare: fiumi di acqua e fango vengono giù dalle zone più alte mentre la questione spinosa degli allagamenti nelle traverse del lungomare ancora una volta non è stata affrontata da chi governa la città: tante promesse in campagna elettorale e come sempre poi nessuna soluzione.

Abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per murales, feste di strada a pagamento, elargito contributi a cascata alle associazioni, ripristinato le auto di rappresentanza e il parcheggio del personale come ai vecchi tempi, abbiamo fatto lavorare sempre le stesse ditte, abbiamo assunto in ogni dove, poi però alla prima pioggia diventiamo sempre la stessa città che si allaga in modo disastroso. Un modo di fare politica che non cambia"