Per la chiusura della campagna elettorale di D'Addazio a Montesilvano il concerto dei Nomadi

Chiusura con un evento importante e di richiamo per il candidato sindaco del centrosinistra Fabrizio D'Addazio in corsa per le elezioni comunali di Montesilvano. Martedì 4 giugno, infatti, alle 21,30 in piazza Quattrocchi davanti palazzo Baldoni ci sarà il concerto dei Nomadi, la storica band italiana che accompagnerà la chiusura della campagna elettorale di D'Addazio.

"Unitevi a noi all'evento organizzato dal candidato sindaco Fabrizio D'Addazio per celebrare e cantare insieme ad una delle band più amate da intere generazioni. Questo concerto è più di una semplice serata di intrattenimento, sarà una serata di musica, ma anche di amicizia, abbracci, convivialità e condivisione, per Fabrizio e per Montesilvano" Ricordiamo che D'Addazio sfiderà nella corsa per la poltrona di primo cittadino il sindaco in carica Ottavio De Martinis che punta al secondo mandato sostenuto da tutto il centrodestra.