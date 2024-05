Prosegue il tour elettorale di D'Addazio a Montesilvano: il truck arriva nella zona del Colle

Nuova tappa del tour con il truck elettorale da parte di Fabrizio D'Addazio, candidato sindaco del centrosinistra a Montesilvano per le prossime elezioni comunali.,Dopo la tappa di giovedì 16 maggio al complesso artigianale -commerciale Monti, a cui diede nel 2000 il suo apporto, in veste d’imprenditore, per il recupero e restyling, oggi il truck si è fermato sul Colle per ascoltare i cittadini.

Assieme al suo staff ha effettuato un accurato sopralluogo nel perimetro del distretto sanitario, spesso segnalato, negli ultimi 5 anni di amministrazione di centro destra, per l’incuria del verde e la scarsa attenzione alla manutenzione in generale. “Ci sarebbe da fare” spiega un cittadino. Subito dopo il candidato civico si è recato a Montesilvano Colle aggiungendo “questo borgo è un tesoro”.

D’Addazio, dopo aver percorso uno dei quartieri storici della città, ha tenuto ad evidenziare che “le potenzialità del Colle non vengono sfruttate” e propone “una sinergia che vada dal mare ai monti e arrivi al turista attraverso un info point e il polo alberghiero”. Inoltre il candidato sindaco conclude: “questa location si presta a importanti eventi, pertanto deve essere pianificato un potenziamento di servizi e di intrattenimento”.