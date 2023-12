Era Cristian La Ferla il 49enne residente a Montesilvano morto per un incidente in moto

Si chiamava Cristian La Ferla l'uomo di 49 anni morto a causa di un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Ascoli Piceno nel pomeriggio di domenica 17 dicembre.

Il 49enne, originario di Caltanissetta che viveva a Montesilvano e lavorava a Città Sant'Angelo, era in sella alla sua moto lungo la via Salaria tra Trisungo e Favalanciata in direzione di Ascoli Piceno.

Era in compagnia di due amici per una gita domenicale fuori porta.

Per cause in corso di accertamento La Ferla avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guard-rail. L'impatto è stato fatale e i tentativi di rianimazione provati dai soccorritori del 118 non hanno sortito gli effetti sperati. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.