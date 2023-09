Arriva da Capo Verde e si chiama Cristian Andrade il Mister Adriatico [FOTO]

Si chiama Cristian Andrade e arriva da Capo Verde ed è stato eletto Mister Adriatico 2023.

Andrade, che lavora come bagnino nell'hotel Serena Majestic di Montesilvano, è stato eletto da una giuria di sole donne al centro d'intrattenimento Porto Allegro.

Andrade. che sogna di laurearsi in Abruzzo, è stato premiato dalla neo Miss Adriatico Silvia Severo e dalla modella Barbara Di Marco al termine di una serata piacevole e divertente, presentata dalla coppia formata dal cantante Maurizio Tocco e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli.

La commissione ha assegnato altri riconoscimenti a Pierluigi Annecchini di Ortona (Mister Acqua & Sapone), Jimmy Antonini di Pescara e Madiop Nassep del Senegal (Mister intimo Unigross), Osman Diallo del Senegal (Mister caffè Mokambo) e a Lorenzo Leva di Chieti (Mister Spiedì arrosticini). Le coreografie del concorso sono state elaborate dall'indossatrice Chiara Di Cintio, le musiche selezionate da Marco Corneli per i concorrenti che hanno sfilato prima in abito elegante, successivamente in versione casual ed infine in costume da bagno. Tra un quadro moda e l'altro si sono esibiti la vincitrice nazionale del Festival della Melodia, Giada Serraiocco, il cantautore partenopeo Genni Cusopoli, e le cantanti Anna Rosini e Giuliana Marinelli. Immancabile l'esibizione del barzellettiere Valerio Basilavecchia, storico vincitore del Festival dell'Umorismo e decano dei cabarettisti abruzzesi. In giuria sono state presenti, tra le altre, alcune finaliste di Miss Adriatico come Alisia Strugaro, Giorgia Martinelli, Natasha Diedkova e Alice Ciamarone assieme alla vincitrice di "Fantastica Over" Alessandra Morena, e alla campionessa italiana della cucina Maria Angelucci.

«È stata una manifestazione divertente e partecipata», dice il direttore del centro Enrico Di Tillio, «per uno spettacolo sicuramente da ripetere». Contentissimo al termine il vincitore: «Dedico la vittoria alla mia ragazza Siria e alle nostre famiglie, in Italia mi trovo benissimo con tanti amici che mi vogliono bene».