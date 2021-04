A Montesilvano soffia forte il vento della crisi: oltre 400 famiglie chiedono aiuto per l'affitto

Come conferma il consigliere comunale con delega alla casa, Marco Forconi, l'azienda speciale ha ricevuto 413 domande. Di queste, 93 sono state accolte e 40 sono ancora in attesa di risposta

A Montesilvano oltre 400 famiglie hanno chiesto aiuto per poter pagare l'affitto. Nella città adriatica, dunque, soffia forte il vento della crisi. La Regione Abruzzo ha stanziato, per il solo territorio montesilvanese, poco più di 350.000 euro, per la precisione 350.657 euro.

Come conferma il consigliere comunale con delega alla casa, Marco Forconi, l'azienda speciale per i servizi sociali ha ricevuto 413 domande. Di queste, 93 sono state accolte e 40 sono ancora in attesa di risposta perché prima dovranno ricevere alcune integrazioni. 289 domande, invece, sono state respinte perché sprovviste di tutti i requisiti necessari.