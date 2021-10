I consiglieri Cozzi e Forconi di Montesilvano: "A breve asfalto, illuminazione pubblica e allacci telefonici"

I consiglieri comunali Marco Forconi e Valter Cozzi e il rup Alfonso Di Cola hanno incontrato i residenti dei nuovi alloggi popolari in via Salieri a Montesilvano che nei giorni scorsi hanno lamentato l'assenza di alcuni allacci (illuminazione pubblica e telefono) e dell'asfalto chiedendo al Comune di intervenire. Gli amministratori hanno così convocato subito una riunione per definire i lavori come spiega il consigliere delegato alle politiche della casa Marco Forconi:

Abbiamo discusso sulle questioni di natura comune ai residenti: dall’illuminazione interna ed esterna al condominio con l’installazione di due pali della luce, all’asfalto fino agli allacci telefonici, che serviranno anche per avere la linea internet negli appartamenti. Al termine della realizzazione di tutti gli allacci esterni all’edificio verrà data l’agibilità e i residenti inizieranno a corrispondere i canoni al Comune. Le famiglie, che al momento non pagano ancora né l’affitto né i costi del condominio, hanno chiesto di poter gestire anche l’area verde di pertinenza della palazzina, la quale verrà delimitata da un cancello per evitare l’accesso ai cani del vicinato, al fine di tenere sempre puliti gli spazi. Lo sfalcio dell’erba è stato effettuato dagli uffici comunali, ma a breve sarà di competenza dei residenti e rientrerà tra le spese condominiali. Abbiamo infine provveduto alla pulizia dei calcinacci nella zona dei garage”."

Il consigliere con delega al completamento opere pubbliche Valter Cozzi ha parlato di un incontro cordiale con i residenti che hanno ringraziato e sono rimasti soddisfatti:

"Gli alloggi sono stati consegnati per evitare occupazioni abusive o furti com’è accaduto più volte in passato per le caldaie situate sui balconi delle abitazioni. Durante l’incontro non ci sono state voci di dissenso e abbiamo deciso in comune accordo che l’amministratore del condominio sarà l’azienda speciale e non il Comune di Montesilvano. Sugli interventi esterni agli appartamenti, visto che abbiamo approvato nello scorso consiglio comunale il rendiconto di gestione 2020, provvederemo a breve all’asfalto, all’illuminazione pubblica e agli allacci della linea telefonica”.