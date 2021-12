Covid, il sindaco di Montesilvano De Martinis annuncia di essersi negativizzato

Con un post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha annunciato di essersi negativizzato dopo che nelle scorse settimane era risultato positivo al Covid. Queste le parole del primo cittadino:

“Finalmente negativo!!! Il tampone molecolare effettuato ieri ha messo fine alla quarantena che mi ha tenuto per ben 17 giorni chiuso in casa. Felicissimo di riprendere la vita regolare e di poter assolvere sul campo ai numerosi impegni istituzionali, ringrazio di vero cuore tutti per l’affetto e la vicinanza dimostrati durante questo difficile periodo”.