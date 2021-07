A Montesilvano fine settimana all'insegna del Country Rock Summer Festival

Tre giorni dedicati alla musica, alle danze e alle atmosfere del country a Montesilvano con l'ottava edizione del "Country Rock Summer Festival" patrocinato dall'assessorato al turismo e grandi eventi guidato da Deborah Comardi.

Appuntamento venerdì 30 luglio, sabato 31 luglio e domenica primo agosto nell'area antistante il Pala Dean martin, dove sarà allestito un spazio di 400 metri quadrati di animazione, stage, gare nazionali di Country Line Dance con oltre 400 atleti tesserati Asi ed Asd e un villaggio indiano.

Interverranno coreografi internazionali come David Villellas e Séverine Fillion. Per i bambini area pony per le passeggiate con musica folk di sottofondo.

Prevista un’area food and beverages anche con prodotti tipici abruzzesi. Gli appassionati potranno ammirare negli stand western cappelli, stivali, abbigliamento in pelle e cuoio e oggettistica a tema. Nella tre giorni all’insegna del country ci sarà un'esposizione di mezzi d’epoca e delle Harley Davidson. Le attività si svolgeranno anche al mattino nel tratto di spiaggia del Jova Beach Party con delle dimostrazioni e giochi per tutti.