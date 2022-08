Distribuite 80 patenti e medaglie alla 15esima edizione di "Bimbi in bici" a Montesilvano

Educazione stradale e premi ai piccoli ciclisti che hanno partecipato alla 15esima edizione di "Bimbi in bici".

Distribuite 80 patenti e medaglie nel corso di una serata all’insegna del divertimento e dell’educazione civica dei più piccoli.

La manifestazione, che rientra nel calendario degli eventi promossi dall'assessorato al Turismo e agli Eventi, si è tenuta ieri sera, domenica 21 agosto, in via Maresca a Montesilvano.

A curarla l’associazione Amare Montesilvano e la polizia locale. La polizia locale, diretta dal maggiore Nicolino Casale con il suo staff composto dal vice comandante, capitano Nino Carletti, dal vice brigadiere Roberto Marzoli, dagli agenti scelti Daniela Di Federico, Antonio Sfamurri e Luca Ridolfi, hanno impartito ai bambini lezioni teoriche e pratiche sul codice della strada riguardo al corretto uso e alla guida della bici sul percorso preparato sulla via con mini segnali, attraversamenti, stop ecc.

Gli 80 partecipanti dai 3 anni sono stati premiati con la patente d’idoneità per la guida della bici 2022 e da una medaglia di legno riciclato appositamente preparata per l’evento. Alla cerimonia, tra l’entusiasmo generale ha preso parte alla premiazione il presidente della commissione Turismo, Adriano Tocco, quest’ultimo ha commentato: «Educare i bambini al rispetto delle regole della strada è doveroso da parte delle istituzioni e della società civile, e con questa manifestazione insieme al Comando della polizia locale di Montesilvano, all’associazione Amare Montesilvano, abbiamo voluto mettere un tassello per dare il via anche ad altre campagne di sensibilizzazioni tra le quali l’educazione ambientale, la pratica dello sport e l’avvicinamento alle attività culturali finalizzate al rispetto delle regole e del prossimo per un mondo migliore». Una targa ricordo della serata è stata assegnata al Comando della polizia locale dall’organizzazione.