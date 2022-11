Al via il corso di cinema della scuola civica di Montesilvano con il giovane attore Francesco Centorame [FOTO]

Iniziato a Montesilvano il corso di cinema della Scuola civica, che per la sezione teatro è coordinato dall'attrice Tiziana Di Tonno. A guidare la masterclass dedicata al cinema, il giovane attore montesilvanese Francesco Centorame che ha allestito una coinvolgente lezione per gli allievi iscritti al corso, tenutasi presso la sala “Di Giacomo” di Palazzo Baldoni.

Presenti alla lezione, ed "allievi" per caso anche il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei, intervenuti durante il laboratorio per portare il loro saluto e i complimenti a Centorame:

"Un astro nascente del cinema e del teatro, orgoglio della città di Montesilvano per il suo spiccato talento, il suo attaccamento alla città e la dedizione profusa verso gli studenti della scuola civica ai quali insegna con grande professionalità ad interagire con il proprio spazio emotivo. Esempio tangibile di volontà, determinazione e studio per tanti giovani che desiderano intraprendere questa carriera e inseguire, come Francesco, il proprio sogno nel cassetto e farne la propria professione. All’augurio dell’amministrazione per una brillante carriera costellata di successi, si unisce quello dell’intera città di Montesilvano, fiera di scoprire vere e proprie eccellenze appartenenti al territorio."

L'obiettivo del laboratorio è quello di far conoscere le tecniche di un set cinematografico, un'esperienza sul campo per gli aspiranti attori che hanno accolto con grande interesse la lezione di Centorame, nato nel 1996 a Montesilvano, famoso per aver interpretato Elia in Skam Italia. Approda sul grande schermo nel film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” e recentemente nel film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi.Innumerevoli i progetti che il giovane attore abruzzese sta portando avanti e i riconoscimenti raggiunti. Francesco Centorame è il vincitore del Premio della Critica come “miglior giovane artista dell’anno” che avrà l’onore di ricevere a Milano il prossimo primo dicembre.