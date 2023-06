Niente corrente elettrica in alcune strade di Montesilvano per lavori di e-distribuzione

Niente corrente elettrica in alcune strade di Montesilvano per dei lavori sugli impianti da parte di e-distribuzione. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale specificando che i lavori e i relativi distacchi scatteranno fra venerdì 9 giugno e martedì 13 giugno. Nel dettaglio: via Rimini 8b dalle 9 alle 16,55 del 13 giugno per disattivazione ex parrocchia; via Vestina 401 il 13 giugno dalle 9 alle 14,30 contatore associazione scout; via Chiarini 56 dalle 9 alle 16,55 per lavori sulla caserma dei vigili del fuoco martedì 13 giugno; via Chiarini martedì 13 giugno dalle 9 alle 16,55 per lavori sul semaforo con via Menotti; via Sardegna il 9 giugno dalle 14,30 alle 17,30 per lavori sul parco Maria Teresa di Calcutta.