Coronavirus, insegnante positiva: due classi in quarantena a Montesilvano

Un'insegnante dell'istituto comprensivo Rodari di Montesilvano è risultata positiva al Coronavirus. Per questo, due classi ed alcuni insegnanti della scuola "Saline" appartenenti all'istituto sono state messe in quarantena precauzionale. La docente ha manifestato alcuni sintomi ed è stata sottoposta a tampone, poi risultato positivo al Covid.

La Asl ha avviato il tracciamento di tutti i contatti della donna ed il Comune si è occupato di sanificare i locali. Lo stesso sindaco di Montesilvano De Martinis ha confermato la notizia su Facebook lanciando un appello ai cittadini:

La Asl ci ha comunicato che in due istituti scolastici sono state messe in quarantena due classi, a causa del riscontro di positività al coronavirus. Anche il numero dei cittadini positivi è aumentato e non possiamo abbassare la guardia. L’ultimo Dpcm sull’uso delle mascherine è molto chiaro e non possiamo ignorare il numero crescente di casi. Dobbiamo usare le mascherine ed evitare gli assembramenti. Vi prego di attenervi alle regole, solo seguendo le prescrizioni possiamo condurre una vita sociale in sicurezza.