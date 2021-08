Un coro di 50 bambini canta la canzone per Montesilvano [FOTO]

L'idea di far cantare i bambini in un concerto estivo è nata qualche mese fa, quando il sindaco de Martinis è venuto a fare visita alla scuola dell'infanzia di Fonte d'Olmo a Montesilvano: gli alunni lo avevano salutato cantando "Per sempre tu"

I piccoli cantano la canzone per Montesilvano. Ieri sera un coro formato da 50 bambini ha intonato le note del brano "Per sempre tu (nessuno mai cancellerà tuo nome)" in largo Venezuela insieme al sindaco Ottavio De Martinis e all'assessore Deborah Comardi. È stato un vero e proprio evento nell'evento, visto che l'esibizione del coro è avvenuta durante il concerto "Un abbraccio tra il cielo e il mare" che ha visto protagonisti sul palco Simone Pavone Fabrizio Fasciani.

"Un abbraccio tra il cielo e il mare" è uno spettacolo concepito per diventare uno strumento per abbracciarsi attraverso la musica e l'arte più in generale, poiché durante l'esibizione dei brani vengono proiettate immagini di quadri d'autore sul tema dell'abbraccio. L'idea di far cantare i bambini in un concerto estivo è nata qualche mese fa, quando il sindaco de Martinis è venuto a fare visita alla scuola dell'infanzia di Fonte d'Olmo a Montesilvano: gli alunni lo avevano salutato cantando "Per sempre tu".

"Il concerto di ieri sera in largo Venezuela ci sembrava l'occasione giusta - spiega Pavone - Abbiamo formato il coro con bambini che frequentano il mio centro studi musicali, la scuola dell'infanzia Fonte d'Olmo e la scuola primaria Saline. Quando io e il sindaco ci siamo messi al lavoro per realizzare questo brano, abbiamo pensato da subito di scrivere una canzone d'amore per la nostra città e siamo contenti che questo messaggio sia arrivato. E proporlo con i bambini durante un concerto sul tema dell'abbraccio e dell'amore ci è sembrata una scelta naturale".