Cornicione pericolante a Montesilvano: intervengono i vigili del fuoco

Cornicione a rischio crollo in un palazzo del lungomare di Montesilvano, all'altezza dell'incrocio tra via Aldo Moro e Viale Europa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala per verificarne le condizioni. Hanno quindi transennato l'area per ovviare ad ogni rischio. Sul posto anche l'amministratore cui è stato chiesto un celere intervento per la messa in sicurezza del cornicione.