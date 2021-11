A Montesilvano un convegno organizzato dalla Lega su turismo sociale e terzo settore

Giovedì 25 novembre dalle 17.30 al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano si terrà il convegno “Terzo Settore e Turismo Sociale: percorsi di fede, enogastronomici e culturali” organizzato dai Dipartimenti regionali del terzo settore e del turismo della Lega Abruzzo, assieme al (Cipas - Cse ) e le relazioni di docenti universitari, commercialisti, storici, enogastronomici e responsabili associativi. Saranno presenti anche i rappresentanti di molte realtà territoriali del terzo settore.

Adriano Tocco, coordinatore Dla Turismo, ha spiegato che il turismo sociale è una fetta molto importante del settore:

"Dove associazioni di media entità cercano di coadiuvare soprattuto le famiglie in uscite di carattere ricreativo, culturali, enogastronomiche e religiose. Un mondo importante dal punto di vista sociale che chiede anche una regolamentazione chiara del settore”. Donato Fioriti, coordinatore Dla terzo settore ha aggiunto che il mondo delle associazioni sta vivendo una grande trasformazione:

"In particolare con il Runts entrato ora in vigore e con la possibilità di modifiche statutarie in tal senso sino a maggio 2022. Ne discorreremo con i relatori, come con i presidenti delle associazioni, alla luce del turismo sociale e delle sue implicazioni fiscali e legali. Si tratta di un primo convegno, che ne vedrà altri tematici in materia, per mettere a fuoco criticità, opportunità ed anche eventuali proposte di legge regionali e nazionali nel campo, un campo in forte evoluzione , che incide anche nel Pil del nostro Paese”.