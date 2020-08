Blitz in spiaggia a Montesilvano contro il commercio abusivo: sequestri e sanzioni [FOTO]

Tre cittadini africani sono stati fermati nella mattinata di oggi, 2 agosto, dagli agenti della polizia locale di Montesilvano e dagli uomini della guardia costiera, diretti dal comandante Limatola. Si tratta di due senegalesi e un tunisino che stavano esercitando in spiaggia l'attività illecita di commercio ambulante non autorizzato.

Sequestrati circa 400 articoli di merce contraffatta ed è stato sanzionato anche un bagnante che si rifiutava di terminare la contrattazione, nonostante la diffida da parte dei controllori. Nessuno ha opposto resistenza. Seguendo le disposizioni della delibera di giunta n° 332 del 30 dicembre 2019, i controlli hanno riguardato anche i carretti che vendono granite e frutta, ma in questo caso non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Richiamato all'ordine anche un gruppo di persone per alcuni balli in riva al mare senza il rispetto del distanziamento sociale.

Il consigliere comunale Marco Forconi annuncia che, nel periodo di ferragosto, l'attività di contrasto verrà ulteriormente intensificata: "Invitiamo le forze dell'ordine, guardia di finanza in primis, a persistere nell'ottima attività investigativa e repressiva del fenomeno dell'abusivismo, concentrata soprattutto nell'individuazione di magazzini e laboratori clandestini di marchi contraffatti. Un ringraziamento ai bagnanti, sia residenti che turisti, per il comportamento assunto in merito al distanziamento sociale sotto gli ombrelloni".