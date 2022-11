Controlli notturni dei carabinieri di Montesilvano: segnalato un minorenne per possesso di hashish

Un giovane di 15 anni è stato segnalato e sanzionato amministrativamente dai carabinieri di Montesilvano in quanto sorpreso, durante un controllo in possesso di 4,3 grammi di hashish. Il servizio fa parte delle attività di controllo straordinario sul territorio messe in campo nella nottata di ieri 25 novembre da parte dei militari sui territori particolarmente sensibili come via Torrente Piomba a Montesilvano, e nel Comune di Cittàò Sant'Angelo in zona via madonna della Pace per prevenire reati ed in particolare furti in abitazione.