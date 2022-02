Controlli dei carabinieri fra Montesilvano e Città Sant'Angelo: tre arresti e una denuncia

Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Montesilvano assieme ai militari delle aliquote Sio del quinto reggimento dei carabinieri "Emilia Romagna", come disposto dal comando provinciale di Pescara. I militari sono entrati in azione fra Montesilvano e Città Sant'Angelo, con numerose verifiche in strada e nei luoghi noti per essere ritrovo di pregiudicati e persone pericolose per la sicurezza pubblica. Un uomo di 53 anni è stato arrestato in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Moscufo, ma si trovava proprio a Montesilvano.

Sottoposto agli arresti domiciliari e giudicato con rito direttissimo, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora sempre a Moscufo. Sono state rintracciate e poste agli arresti domiciliari altre due persone, per una pena detentiva di 1 e 3 anni per furti e violazioni di reati legati agli stupefacenti. Inoltre, nell’ambito dei servizi antidroga, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, un ragazzo montesilvanese, sorpreso a cedere della marijuana ad un giovane del territorio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 40 gr di marijuana e materiale per il confezionamento.