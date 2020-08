Approvato dal consiglio comunale di Montesilvano il rendiconto di gestione del 2019

Approvato dal consiglio comunale di Montesilvano, il rendiconto di gestione per l'esercizio 2019 dell'amministrazione comunale, con 11 voti favorevoli e 5 contrari. Lo ha fatto sapere l'assessore al bilancio Comardi illustrando i dettagli del documento, che vede un disavanzo di disavanzo di amministrazione pari ad euro 6.998.91516 euro: che spiega l'assessore non è assolutamente frutto della gestione dell'anno 2019, ma della necessità di ricostruire il fondo anticipazione di liquidità resa obbligatoria dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Ricordo infatti che in sede di riaccertamento straordinario dei residui era emerso un disavanzo di amministrazione di circa 14 milioni di euro, che all’epoca, fu coperto per circa 4 milioni di euro mediante recupero da attuarsi nelle annualità successive al 2015 e per circa 9 milioni di euro attraverso l’utilizzo e contestuale azzeramento del Fondo Anticipazione Liquidità. La sentenza citata ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni che avevano consentito tale manovra, indi per cui ci siamo visti obbligati a provvedere alla ricostituzione di tale fondo nella misura corrispondente al debito residuo in essere con la cassa depositi e prestiti, che è pari a circa 7 milioni.

Ora, spiega la Comardi, questo disavanzo dovrà essere ripianato nel corso dei prossimi anni, con le risorse in bilancio destinate al pagamento delle quote di ammortamento del prestito contratto con la cassa depositi e prestiti, superando alcune problematiche come il finanziamento di debiti fuori bilancio per 800 mila euro, e la definizione dei rapporti con le partecipate da parte del Comune.

