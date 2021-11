Il consiglio comunale di Montesilvano pronto ad approvare il regolamento del Comitato comunale per il turismo

Il consiglio comunale di Montesilvano approverà domani 18 novembre il regolamento del Comitato comunale per il turismo. La commissione affari istituzionali presieduta da Feliciano D'Ignazio, ha infatti aggiornato il regolamento fino ad ora mai adottato per coinvolgere i principali attori del turismo locale rendendo più appetibile l'offerta e la promozione turistica. D'Ignazio ha chiarito che il comitato non si sostituisce al lavoro dell'assessore comunale, ma anzi si va ad integrare con proposte, consulenze e studi riguardanti il settore della promozione e sviluppo del territorio dal punto di vista turistico:

"Il comitato è presieduto dal sindaco o suo delegato, ed è composto da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza; due rappresentanti degli albergatori; due rappresentanti dei gestori degli stabilimenti balneari; un rappresentante delle strutture ricettive extra alberghiere come B&B; due rappresentanti delle associazioni di consumatori presenti sul territorio provinciale; un rappresentante delle realtà congressuali/fieristiche; un rappresentante degli esercenti di pubblici esercizi; un rappresentante delle agenzie di viaggio e un rappresentante dello Iat di Montesilvano. La composizione del Comitato può essere integrata in ogni momento da soggetti di volta in volta invitati dal comitato, quando lo si ritenga utile in relazione agli argomenti da trattare. L’attività del Comitato comunale per il turismo è gratuita. E’ consentita la partecipazione, alle riunioni del comitato, in qualità di uditore, ai soggetti interessati previa richiesta scritta al Presidente”

Il presidente della commissione turismo Adriano Tocco ha aggiunto che la nomina dei componenti sarà effettuata con decreto di nomina sindacale, e durerà fino alla fine del mandato dell'amministrazione comunale:

Il comitato è convocato dal presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno della seduta da tenersi, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e deve riunirsi almeno sei volte l’anno. Le riunioni si terranno presso il Palazzo Municipale. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare e relazionare esperti, tecnici del settore, associazioni e rappresentanti di altri enti pubblici. Oltre alle funzioni delle quali agli articoli precedenti il comitato comunale per il turismo è chiamato a esprimere pareri non vincolanti sui seguenti argomenti: programmazione e regolamentazione nell’ambito del comparto turistico; progetti di studio e ricerca da svolgersi, internamente al Comune o al suo esterno, in ordine a competenza in materia di turismo; problematiche relative al turismo; altre questioni indirettamente afferenti alla materia del turismo, rispetto alle quali l’amministrazione comunale ritenga di acquisire il parere del comitato”.