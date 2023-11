L'attacco dei consiglieri pd di Montesilvano: "Nessuna coerenza nella gestione del personale comunale dalla giunta De Martinis"

Nessuna coerenza e scelte discutibili sul fronte della gestione del personale comunale a Montesilvano. A dirlo la consigliera comunale del Pd Romina Di Costanzo e il consigliere Antonio Saccone, che commentano le recenti scelte fatte dall'amministrazione De Martinis per l'assunzione di nuovo personale per l'ente:

"Non ci è affatto chiara la strategia politica di questa amministrazione nei confronti del personale, anzi troviamo singolari le tattiche adottate in materia di gestione dello stesso. Non ci opponiamo in alcun modo all'idea di reclutare nuovo personale al fine di efficientare la macchina amministrativa. Tuttavia, ciò che ci lascia attoniti è l'apparente “schizofrenia” amministrativa. Da un lato, si bandiscono concorsi mentre dall’altra si consente a personale già formato nello stesso ambito di trasferirsi presso altri enti, concedendo loro il nulla osta alla mobilità. Anzi, talvolta, assistiamo anche al surreale fenomeno in cui le nostre graduatorie di assunzione sono cedute ad altri comuni, per poi paradossalmente, attingere a graduatorie concorsuali altrui. La mancanza di coerenza in questo comportamento fa emergere una grave carenza attrattiva nei confronti di questa amministrazione da parte del personale. Una delle ragioni di questa fuga potrebbe ricondursi all'assenza di figure organizzative che fungano da apparati intermediari tra il corpo dirigente e i funzionari. Al momento non c’è alcuna previsione di questa figura, che potrebbe invece fungere da elemento incentivante." Secondo i consiglieri, l'amministrazione comunale invece di pianificare con saggezza sarebbe impegnata in un gioco di ruolo a tema "mobilità e trasferimenti a caso":

"Sperando che prima o poi, pescando nel mazzo delle carte magiche, i dipendenti mancanti si materializzino." Ricordiamo che nei giorni scorsi il Comune di Montesilvano ha pubblicato il bando per l'assunzione di due figure per istruttore tecnico.