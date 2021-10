Montesilvano, il consigliere Forconi sulla tragedia di via Tagliamento: "Troppa violenza silente all'interno delle famiglie"

Quanto accaduto in via Tagliamento a Montesilvano ieri mattina, venerdì 15 ottobre, ha profondamente scosso tutta la comunità.

Una coppia, un marito e una moglie, le cui vite sono finite nel giro di pochi minuti in una mattina che, apparentemente, sembrava come le altre.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, e della Procura, l'uomo avrebbe prima ammazzato la consorte con alcune coltellate e poi si sarebbe suicidato.

Poco prima aveva accompagnato il figlio di 11 anni a scuola. Un bambino adesso vittima di una situazione davvero assurda dopo aver perso in un istante entrambi i genitori. Del suo caso si stanno occupando con cura sia la Procura che il Comune tramite i servizi sociali. Sulla vicenda c'è anche il commento del consigliere comunale Marco Forconi di Fratelli d'Italia: «Come cittadino e presidente di commissione consiliare Pari Opportunità, sono profondamente addolorato per la tragedia che ha vissuto la nostra amata Montesilvano: un'altra donna uccisa ed un'intera comunità colpita da una follia ingiustificabile. Bisogna lavorare ancora, troppa violenza silente all'interno delle famiglie. Ringrazio gli assistenti sociali dell'Azienda Speciale e l'assessore Sandra Santavenere per tutto ciò che stanno facendo a favore del bambino di 10 anni. Siamo tutti profondamente sconvolti in merito a quanto accaduto».