A Montesilvano è il "Coniglio alla ligure" ad aggiudicarsi il primo posto nella finale nazionale del campionato della cucina per casalinghe

È il "Coniglio alla ligure" a vincere la finale nazionale del campionato della cucina per casalinghe che si è svolta a Montesilvano.

A ricevere il premio è stata Rosaria Barbetta premiata dal sindaco Ottavio De Martinis, dal vicepresidente dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio e dalla madrina dell'evento, Francesca Sicignano, Miss Adriatico 2022.

Le piazze d'onore sono andate a Daria Seri per la Lombardia con "Risotto allo zafferano con midollo e polpa di ossobuco" e ad Antonietta Ferrante per la Sicilia con "Spezzatino di agnello con peperoni, melanzane, finocchietto selvatico e pistacchio".

Il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" ha visto sorridere Anna Di Biase per la Calabria con "Maccheroni con la nduia" mentre il riconoscimento della critica intitolato alla memoria del giornalista Pasquale Pacilio è andato a Monia Monti per il Piemonte con "Agnolotti alla piemontese". In gara undici regioni con altrettante concorrenti presentate in diretta streaming dalla giornalista sportiva Stella Cantelli su Abruzzi.tv e sul sito del concorso gastronomico. Hanno completato il quadro le Marche di Giovanni Cirillo con "I vincisgrassi", la Puglia di Ada Di Berardino con "Zucca, patate e porro", l'Umbria di Pina Di Marzio con "Le rose di ricotta", il Veneto di Maria Angelucci con "Baccalà alla vicentina" e la Toscana di Stefania Nebuloso con "Cinghiale alla cacciatora".

Poca fortuna ha avuto l'Abruzzo rappresentato per la prima volta da un rappresentante al maschile, Fernando Di Iorio con il piatto "Sagne pezzate al sugo di coniglio". In giuria nomi importanti del settore come Pino Finamore, Leonardo Seghetti, Marino Giorgetti, Lorenzo Pace, Enio Barbarossa, Carlo Maggitti, Franca Minnucci, Barbara Di Marco e le giornaliste televisive Silvana Ferrante e Mila Cantagallo. Ospiti d'onore della rassegna il simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia, la musicista Gioenpan e l'artista Annarita Angiolelli che ha realizzato una delle sue tante opere durante l'evento. A coordinare i lavori la brava sommelier Annamaria Acunzo. «È stata una gara di altissimi livello», dice la vincitrice Rosaria Barbetta, «tutti gli 11 elaborati meritavano il podio in una rassegna dove a vincere è stata davvero la bontà della cucina italiana».