Confisca definitiva di un immobile sequestrato per mafia: ora è del Comune di Montesilvano

“Un altro immobile sequestrato per mafia ad una famiglia di etnia rom è passato a confisca definitiva ed entrerà nella disponibilità patrimoniale del Comune di Montesilvano”.

Lo annuncia sul suo profilo facebook il consigliere comunale con delega alla sicurezza Marco Forconi che, come lui stesso spiega, anticipa la notizia che definisce “straordinaria” e che nelle prossime settimane sarà approfondita. “Dal 2019 ad oggi sono ben 7 (quasi una dozzina considerando i cespiti) – sottolinea Forconi - le unità immobiliari definitivamente confiscate ed assegnate al nostro ente, destinate ad attività sociali. Un valido strumento per disincentivare, circoscrivere e reprimere l'espansione della criminalità organizzata è colpirne la parte economica. Auspico un incremento di sequestri mobiliari ed immobiliari nei confronti delle mafie locali e straniere sul nostro territorio e non posso non rivolgere un ringraziamento sentito e dovuto ai carabinieri di Montesilvano, alla guardia di finanza ed alla polizia per il grande contributo ai fini di questo straordinario risultato e di quelli a divenire”, conclude.