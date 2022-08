I prodotti tipici abruzzesi sbarcano nelle spiagge pescaresi con "Tipici da spiaggia"

Portare anche quest'anno i prodotti tipici abruzzesi nelle spiagge pescaresi, una vetrina formidabile visto l'andamento più che positivo delle presenze turistiche in queste settimane. Presentata questa mattina l'iniziativa "Tipici da spiaggia" nello stabilimento "La conchiglia azzurra" di Montesilvano, organizzato da Confcommercio che punta a far conoscere i prodotti enogastronomici a km 0 a tutti i bagnanti, soprattutto i turisti provenienti da altre regioni o Paesi. Il presidente del Sib Confcommercio Riccardo Padovano:

"Oggi abbiamo dato vita a questa manifestazione che coinvolge anche altri stabilimenti balneari della costa abruzzese per caratterizzare ancora di più il nostro mare con la nostra terra. Questo vuol dire portare i sapori in spiaggia. I nostri sapori rappresentano a tutti gli effetti un prodotto turistico che serve anche per attrarre presenze da fuori regione. Questa iniziativa è anche una grossa opportunità per i produttori agricoli e l’idea di oggi di aprire questi mercatini dei contadini in spiaggia è un esperimento che abbiamo fatto oggi qui a Montesilvano, e per questo ringrazio i fratelli D’Orazio dello stabilimento "La conchiglia azzurra", e che estenderemo anche in altri stabilimenti."

Padovano ha ringraziato gli stabilimenti del Sib che hanno aderito non solo in Abruzzo ma anche nelle Marche, Molise ed Emilia Romagna, ribadendo che le concessioni balneari devono rimanere agli italiani e alle piccole e medie imprese:

"Oggi con "Tipici da Spiaggia" ribadiamo l’importanza del prodotto a km zero e ho parlato proprio in queste ore con l’assessore regionale Daniele D’Amario (impegnato a partecipare a Tipici da Spiaggia a Francavilla al Mare) e con il vice presidente della Regione Emanuele Imprudente perché l’obiettivo è quello di creare dentro gli stabilimenti balneari dei corner di prodotti tipici locali come olio, pane, pomodoro, peperoni e il nostro vino che vogliamo sempre più promuovere e valorizzare sempre di più anche sulle nostre spiagge”.