La Confcommercio sulla scomparsa di Carlo Chiola: "Un simbolo della ristorazione tradizionale, gentile e benvoluto da tutti"

«Ci lascia un simbolo della ristorazione tradizionale, un associato esemplare, un uomo gentile e benvoluti da tutti».

Questo il dolore della Confcommercio Pescara nel ricordare il ristoratore Carlo Chiola dell'Hostaria Vestina di Montesilvano che è venuto a mancare lunedì 25 settembre.

Queste le parole del presidente Riccardo Padovano: «Abbiamo appreso con incredulità e grande dolore della scomparsa di Carlo Chiola, un simbolo della ristorazione tradizionale che da poco aveva chiuso la sua pluriennale attività per dedicarsi alle sue passioni. È stato legato alla nostra associazione per oltre trent’anni distinguendosi per la cordialità e per l’umanità sempre dimostrata con tutto il personale della Confcommercio. Il suo tratto distintivo era proprio la gentilezza e questo ne faceva un uomo benvoluto da tutti sia all’interno della sua attività che nella vita. Proprio in occasione della chiusura dell’attività avevamo pensato in associazione di trovare un’occasione per conferirgli un diploma che attestasse il percorso professionale e la fedeltà alla Confcommercio. Lo faremo egualmente conferendolo ai familiari ai quali vanno le condoglianze di tutta la Confcommercio di Pescara».