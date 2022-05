Montesilvano, al via il concorso per l'assunzione 6 agenti di polizia locale: i dettagli

Come anticipato qualche settimana fa, è stato pubblicato il bando di concorso del Comune di Montesilvano per l'assunzione di 6 unità di personale C ovvero agenti di polizia locale. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune Marco Forconi. Si tratta di contratti a tempo pieno e indeterminato. Il bando scadrà il prossimo 30 maggio, termine ultimo per inviare la domanda che potrò essere inoltrata esclusivamente per via telematica dal portale https://comunemontesilvano. concorsismart.it .

Il concorso si compone di tre prove: scritta, ginnico - pratica e orale. La prova scritta è in programma il 21 giugno prossimo dalle 9,30.