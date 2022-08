A Montesilvano il concerto di Shade del rapper locale Crytical al teatro del mare

Si terrà stasera 6 agosto al teatro del mare di Montesilvano il concerto gratuito di Shade e del montesilvanese Critycal. L'evento è stato presentato dall'amministrazione comunale e fa parte del cartellone di eventi estivi che animerà la città fino all'inizio di settembre.

hade vanta due grandi hit incise con Federica Carta: “Senza farlo apposta” e “Irraggiungibile”. Gli ultimi singoli rilasciati dall'artista sono "La hit dell'estate" (2019), "Allora ciao" (2020), "Autostop" (2020) e "In un'ora" (2021). Con questi pezzi Shade si conferma uno dei più giovani hit maker del momento. Sul palco non sarà solo perchè ci sarà Critycal, giovane rapper montesilvanese che ha conquistato il pubblico di Amici nel 2021 e non solo, visto che il cantante Stash ha annunciato di volerlo ad aprire diversi suoi concerti.

La serata, spiegano gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi, sarà dunque all'insegna dei giovani talenti e della musica delle nuove generazioni: nel pre-show del concerto ci saranno i vincitori del contest promosso nell’ambito del Festival “Sound of sea music”: Azzurra, Moonroew e Cole Coope.

"Siamo lieti di aver dato l'opportunità ai talenti del nostro territorio di potersi esibire in un palco così importante, al fianco di artisti già affermati e soprattutto davanti a un pubblico entusiasta. Da mesi stiamo lavorando alla buona riuscita di questa serata e non vediamo l'ora che arrivi questo atteso evento."