Tanta musica per i giovani nel primo maggio di Montesilvano sul pontile del lungomare

Sarà un primo maggio dedicato ai giovani quello in programma a Montesilvano, con un evento musicale che animerà una zona relativamente nuova per i concerti, ovvero il pontile del lungomare di fronte via Finlandia. L'amministrazione comunale, con l'assessore Alessandro Pompei e l'assessore Deborah Comardi, ha infatti organizzato un concerto gratuito con artisti locali che durerà dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte dedicato ai ragazzi e alla musica hip hop, rap, trap e pop.

Abbiamo raggiunto l'assessore Pompei per i dettagli dell'iniziativa, che ci ha spiegato come questa, di fatto, sarà la prima importante iniziativa musicale organizzata a Montesilvano per il primo maggio sul lungomare:

"Con l'organizzazione del concerto del primo maggio, prosegue la strada già iniziata dall'amministrazione De Martinis, fin dall'inizio del suo mandato, per rendere Montesilvano una città attrattiva per gli eventi e le iniziative che durante tutto l'anno caratterizzeranno la nostra città per farla diventare un punto di riferimento per i turisti e per i cittadini del resto della nostra regione. Si tratta, di fatto, del primo importante evento organizzato sul lungomare per il primo maggio, un altro tassello e un'iniziativa strategica che richiamerà giovani anche da fuori regione".

Previste 9 ore di musica, dalle 15 alle 24. La direzione artistica è affidata a Paolo Cicalini e Paolo Di Gialleonardo. Ospite d'eccezione Bassi Maestro, artista considerato fra i padri del rap italiano con "Hip hop 101 All Vinyl", Davide Bassi è conosciuto per le sue varie attività da dj, a rapper e produttore musicale. Sul palco, poi dal pomeriggio alla serata, ci saranno quattro dj locali, a testimonianza di come l'amministrazione comunale punti molto sulla valorizzazione degli artisti e talenti della città e abruzzesi: si tratta di Deliuan, Jak Johnson, Maroleeno e Tgrr. Presenti anche stand enogastronomici. Pompei ha concluso:

"Siamo soddisfatti per questa iniziativa organizzata assieme all'assessorato agli eventi: iniziamo così la stagione estiva che sarà presentata nelle prossime settimane con una serie di appuntamenti importanti che puntano a soddisfare ed intrattenere tutte le fasce di età e tipologie di utenti e turisti dando ampio spazio, come dimostrato, alle nuove generazioni.