In tanti a Montesilvano al concerto dei Nomadi per la chiusura della campagna elettorale di D'Addazio [VIDEO]

Ottimo riscontro di pubblico per l'evento di chiusura della campagna elettorale di Fabrizio D'Addazio, candidato sindaco del centrosinistra e M5s a Montesilvano, con il concerto dei Nomai in piazza Quattrocchi, di fronte a palazzo Baldoni. Quattro storici componenti della band (Beppe Carletti, Yuri Cilloni, Massimo Vecchi e Sergio Reggioli) hanno suonato e cantato i più grandi e noti successi del gruppo in attività da oltre 50 anni. D'Addazio con un post su Facebook ha voluto ringraziare la band e tutti i presenti per la serata:

"Ieri mi avete emozionato, è stato un bagno di folla, abbiamo passato una bellissima serata cantando insieme sulle note dei Nomadi. In questo mese abbiamo girato i quartieri di Montesilvano con il nostro comitato mobile per ascoltare tutti voi e raccogliere le problematiche esistenti, le speranze dei cittadini e proprio per questo che ho voluto chiudere la campagna elettorale insieme a tutti voi, in piazza, e non rinchiusi in ambienti esclusivi. Abbiamo voluto dimostrare che una nuova politica, vicino al cittadino, può esistere. L'8 e il 9 giugno, insieme, possiamo cambiare il futuro di Montesilvano". Intanto l'avversario politico di D'Addazio, ovvero il sindaco in carica Ottavio De Martinis che punta al secondo mandato, ha fatto sapere che chiuderà la sua campagna elettorale al Pala Dean Martin il 6 giugno dalle 20 con il dj set del Trio Royale.