Anche a Montesilvano l'amministrazione comunale si prepara a costituire la Comunità energetica rinnovabile

Anche il Comune di Montesilvano pianifica i passi da mettere in atto per arrivare a costituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer). Si tratta delle comunità che includono cittadini privati, imprese e attività commerciali che intendono riunirsi per riuscire a creare una sorta di autosufficienza energetica, al fine di abbattere i costi delle utenze. A Città Sant'Angelo qualche settimana fa il sindaco Matteo Perazzetti assieme all'amministrazione comunale aveva presentato ai cittadini angolani il progetto della Cer, e ora l'amministrazione De Martinis ha approvato una delibera di giunta al fine di valutare l'interesse delle utenze sul territorio e un soggetto che si dovrà occupare di realizzare materialmente le comunità energetiche tramite l'installazione anche di impianti fotovoltatici per l'energia rinnovabile.

Nell'atto di giunta, si legge che il Comune intende " promuovere una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l’interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul territorio comunale a far parte della Comunità energetica rinnovabile “Cer Montesilvano”, favorendo, così, la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva (Ue) 944/2019"

Contemporaneamente, il dirigente del settore pianificazione e gestione territoriale, individuato come Rup del progetto, dovrà attivarsi per la "predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato, tra l’altro, ad individuare il soggetto facilitatore ed erogatore di servizi per la costituzione della predetta Comunità energetica rinnovabile che svolga le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilo base) oppure che eroghi servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell’ente e/o degli utenti appartenenti alla “Cer Montesilvano (profilo attivo)"

Infine dovranno essere attivati e gestiti tutti i successivi adempimenti gestionali necessari alla costituzione della comunità energetica rinnovabile “Cer Montesilvano”, compresa la predisposizione dei relativi schemi di atto costitutivo, statuto e regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa di settore individuando anche il "patrimonio comunale disponibile ritenuto funzionale allo scopo associativo, eventualmente da concedere in diritto di superficie alla costituenda Cer".