Il Comune di Montesilvano apre lo sportello unico digitale per l'edilizia: un webinar per presentare il nuovo servizio

A Montesilvano arriva lo sportello unico digitale per l'edilizia Sue, che permetterà di offrire servizi più rapidi a cittadini ed imprese per pratiche inerenti interventi edili e urbanistici. Il servizio sarà attivo da lunedì 21 novembre e permetterà una relazione diretta con l'ente comunale. Domani giovedì 17 novembre la presentazione con un webinar al quale si può partecipare previa registrazione all'indirizzo conferenze@digitecno.it .

L'incontro servirà per illsutrare le funzionalità dello sportello, dal quale si potranno consultare tutti i regolamenti comunali collegati a tutto il sistema normativo nazionale e regionale, avere informazioni su come presentare le varie pratiche edilizie, formazione sulla presentazione digitale delle pratiche, consultazione dello stato delle pratiche ed un accesso alla cartografia comunale geoportale urbanistico. Il sindaco ha parlato di un ulteriore passo avanti per la digitalizzazione delle procedure della pubblica amministrazione e il Sue con la piattaforma web va proprio in questa direzione mentre il presidente della commissione urbanistica Corrado Di Battista ha aggiunto:

“Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire l’argomento, in particolare i tecnici che quotidianamente si interfacciano con il comune di Montesilvano. Lo sportello è stato studiato al fine di far collimare sia le esigenze istruttorie dell’ente sia quelle dei tecnici esterni, in particolare in questo periodo in cui la telematica può risolvere problemi di interazione sociale. Dato che comunque sono frutto di collaborazione anche di tecnici esterni, ulteriori richieste e considerazioni nel merito o feedbak costruttivi, sono graditi al fine di implementare e migliorare la funzionalità del servizio dello sportello unico per l’edilizia”. Anche i professionisti del settore potranno accedere alla piattaforma per presentare pratiche per i propri clienti con procura speciale, dialogare telematicamente con l'ente.

La profilazione dell’utente verrà effettuata al momento della registrazione al portale; in base al tipo di utente con cui ci si registra si avranno funzionalità più o meno avanzate.