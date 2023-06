Il Comune di Montesilvano cerca sponsor per gli eventi e le manifestazioni del cartellone estivo 2023

Un bando per cercare sponsor in vista della stagione estiva e del ricco cartellone di eventi offerto dal Comune a Montesilvano. L'ente comunale ha pubblicato l'avviso pubblico per ottenere manifestazioni d'interesse da enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere per quanto riguarda le iniziative e le manifestazioni previste fra il mese di luglio e quello di agosto 2023.

Il bando sarà attivo fino al 20 agosto e il Comune valuterà le proposte ricevute che potranno essere sotto forma di sponsorizzazione economica o tecnica, per coprire parte dei costi che saranno sostenuti per l'organizzazione dei vari eventi e in particolare dei diversi concerti gratuiti previsti. Per partecipare al bando i soggetti interessati sono tenuti a fare pervenire il modulo presente sul sito del Comune (https://www.comune.montesilvano.pe.it/wp-content/uploads/2023/05/avviso-sponsor-eventi-estate-2023.pdf) con l’accettazione della proposta di contratto di sponsorizzazione al Comune mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano Piazza Diaz 1 65015 Montesilvano o mediante pec all'indirizzo protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.

Ricordiamo che in programma ci sono i concerti de Le Vibrazioni il 25 luglio, Aiello il 29 luglio, Ivana Spagna il 4 agosto e i Tiromancino l'11 agosto. E ancora Alex Britti e Samuel dei Subsonica nella serata di Ferragosto e Anna Tatangelo il 18 agosto. Sorgentone il 30 luglio, Nesli il 13 agosto, gli Audio 2 il 7 luglio e Alan Sorrenti il 20 agosto.