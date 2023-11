Il Comune di Montesilvano concede spazi scolastici per attività ricreative, di studio e di doposcuola

Il Comune di Montesilvano ha fatto sapere di voler concedere a uso temporaneo, locali scolastici per attività di post scuola. L'ente è disponibile a concedere per l’anno scolastico 2023/2024, l’utilizzo di locali negli edifici scolastici, per consentire l’espletamento, da parte di soggetti che intenderanno proporsi, di attività ricreative e di studio, di doposcuola e mensa per i ragazzi che intendano usufruirne. Le modalità di partecipazione, autorizzazione all’espletamento delle attività e informazioni complete sono consultabili sul sito del comune all’indirizzo www.comune.montesilvano.pe.it

Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune ed eventualmente anche nelle sedi degli edifici scolastici, in qualsiasi forma, anche mediante consegna a mano, la proposta di attività di post-scuola, indirizzata al Comune di Montesilvano - Settore Amministrativo - piazza Diaz n.1. Per informazioni: 085. 4481435 o alla mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it