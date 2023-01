A Montesilvano il Comune al lavoro per le piste ciclabili: arriva l'ok per quella in via Lucania

Ampliare le piste ciclabili sul territorio di Montesilvano nel 2023, per dare un impulso significativo ai progetti presenti nel Biciplan. Il Comune infatti ha messo in campo risorse per progettare nuovi tracciati e migliorare la segnaletica di quelli esistenti. Abbiamo contattato l'assessore comunale Lino Ruggero per fare il punto della situazione.

"In via Lucania, sono stati stanziati 40 mila euro per il progetto esecutivo per realizzare il tracciato destinato ai ciclisti. Sempre nella stessa zona, alla luce anche degli importanti cambiamenti per i sensi unici e la viabilità, si passerà al rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale sempre delle piste ciclabili, al fine di migliorare la sicurezza per gli utenti e per tutti gli automobilisti per evitare incidenti e problematiche legate proprio alla mancanza di visibilità del tracciato"

L'amministrazione comunale, ha spiegato l'assessore, è comunque al lavoro per avviare nuovi progetti di altri tracciati da potenziare o realizzare ex novo, fra cui quelli in altre arterie stradali importanti della città come viale Europa e via Vestina e l'obiettivo è quello di renderli esecutivi nel minore tempo possibile.

Ricordiamo che da qualche settimana, in via Lazio, via Chieti e Via Emilia ed in alcune traverse è scattata la nuova viabilità con l'introduzione di alcuni sensi unici: Le tre strade principali hanno senso di marcia da nord verso sud mentre in viale Abruzzo torna il senso unico monti-mare. Senso unico anche in alcune traverse del lungomare dal quale si può accedere in via Piemonte, via Romagna, via Calabria, via Liguria e via Maremma. di Nuovo senso di marcia monti- mare anche in via Veneto, via Friuli Venezia Giulia, via Umbria e via Trieste.