A Montesilvano il Comune dona due bici e del materiale per il nucleo volontariato dell'Associazione nazionale carabinieri [FOTO]

Si è svolta sabato 20 ottobre la cerimonia di presentazione del nucleo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Montesilvano, già presente sul territorio come sezione nella sede in via L'Aquila. Per l’occasione, in segno di riconoscenza verso le innumerevoli e lodevoli azioni di volontariato svolte dall’associazione sin dal 2009, il Comune di Montesilvano ha donato due bici a pedalata assistita, gazebo, caschi, vestiario e scarpe, strumenti e accessori necessari per potenziare le loro attività di volontariato generico a sostegno delle parte più debole della popolazione.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Ottavio De Martinis accompagnato dal vice sindaco Paolo Cilli, il brigadiere capo nonché presidente dell’Associazione nazionale carabinieri Nicola Antosa, il capitano Antonio Tricarico, il comandante della polizia locale Nicolino Casale, il dirigente Marco Scorrano, le sssociazioni combattentistiche e d’srmi ed una nutrita presenza di volontari.

L’Associazione nasce come gruppo di volontariato nell’aprile del 2009, a seguito del terremoto dell'Aquila e da gennaio scorso, risulta iscritta al Registro unico nazionale terzo settore ed opera sul territorio anche come nucleo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Montesilvano. De Martinis ha dichiarato:

Dal 2009, l’Associazione è stata una risorsa fondamentale non solo per il territorio ma per tutta l’amministrazione comunale perché presenza attiva che ha sempre operato in stretta sinergia con la polizia Locale e con le altre associazioni del territorio. Sempre pronti a fornire il loro apporto, non si può dimenticare il loro fondamentale contributo durante tutto il periodo pandemico e la disponibilità riversata dai volontari nel nostro Hub vaccinale. I doni che abbiamo consegnato oggi sono solo un piccolo segno di riconoscenza fatto con il cuore e a nome di tutta la cittadinanza, per ricambiare l’immensa disponibilità dimostrata quotidianamente verso le categorie più deboli e fragili, con l’intento di valorizzare ancora di più il loro già preziosissimo contributo alla collettività”.

Sono 150 gli iscritti alla sezione e per i 35 volontari del Nucleo, appartenenti all’Associazione nazionale carabinieri di Montesilvano guidata dal presidente Nicola Antosa che da oggi è ancor più pronta a percorrere infiniti tragitti di solidarietà.