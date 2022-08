Con Montesilvano Smart l'amministrazione "si sposta" su tablet e telefonino

Il Comune di Montesilvano "si sposta" su tablet e smartphone. Lanciata la nuova app voluta dall'amministrazione "Montesilvano Smart". Uno strumento grazie al quale, spiega la stessa, sarà possibile ricevere e visualizzare sul proprio dispositivo tutto quello che si svolge in città.

Dagli eventi turistici e culturali, alle notizie che la riguardano, fino ai bandi di gara. Sono 15 le sezioni presenti, tra cui figurano anche uno spazio per inviare segnalazioni su disservizi e criticità rilevate, una sezione per i rifiuti dove trovare il calendario del ritiro, oltre a tutte le informazioni per sapere come comportarsi con i rifiuti ingombranti o, ancora, avere informazioni su dove buttare cosa. Presente anche una sezione social.

Un modo, insomma, per essere continuamente aggiornati, ma anche per interagire con gli uffici e l'amministrazione.