Ispezione del Comune nelle mense scolastiche di Montesilvano: soddisfazione e nessuna criticità riscontrata

Sopralluoghi e ispezioni nei giorni scorsi all'interno delle mense scolastiche comunali di Montesilvano. Ad effettuarli l'ufficio comunale di refezione scolastica guidato dall'assessore agli asili nido e mensa scolastica Barbara Di Giovanni e dal responsabile dell'ufficio, con l'obiettivo di controllare la modalità e l'adeguatezza dei pasti distribuiti dalle #mense all'interno delle scuole.

L'assessore ha dichiarato:

"Questa serie di controlli, effettuati periodicamente e senza preavviso su tutto il territorio hanno l'obiettivo di monitorare non solo l'adeguatezza del menù in base alla stagione corrente, nello specifico con il caldo i bambini hanno bisogno di mangiare cose fresche, ma anche quello di controllare il rispetto di varie diete, allergie e intolleranze. Abbiamo avuto modo di riscontrare che tutto va per il meglio e che il servizio, il rispetto delle norme covid che sono state eseguite negli ultimi due anni e l’efficienza del servizio fornito dalla ditta Serenissima risulta essere molto apprezzato dalle famiglie."

Proprio dai pareri dei genitori e dei bambini è emersa una soddisfazione per il servizio fornito e nessun giudizio negativo in tutte le scuole del territorio.