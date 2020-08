Il Comune di Montesilvano incontra le associazioni sportive del territorio. Il sindaco De Martinis, l’assessore Pompei e la presidente della commissione Sport Amicone hanno ricevuto i rappresentanti in municipio per programmare insieme la ripresa delle varie attività nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid.

“È stato un incontro molto partecipato e costruttivo - afferma Pompei - Non sarà facile ripartire ma, con questo spirito di collaborazione e per il bene dello sport a Montesilvano, sono assolutamente certo che riusciremo con successo. Insieme, come sempre”.