Il Comune di Montesilvano chiude le fontane pubbliche: ne resteranno aperte solamente due

Il Comune di Montesilvano ha deciso di chiudere tutte le fontane pubbliche. La scelta arriva a seguito della commissione servizi presieduta dal consigliere Marco Forconi, che ha esposto l'accordo trovato in maggioranza alle opposizioni, spiegando le motivazioni di tale decisione:

"Delle 21 fontanine, tutte funzionanti e tutte potabili ne lasciamo aperte solo due in corrispondenza delle spiagge libere: ovvero nella zona del 'Jova beach party' e nei pressi dello stabilimento 'Gente di Mare'. Questa scelta è prettamente logistica e a differenza delle altre fontanine che sono situate in prossimità di attività o di servizi, sono necessarie al fine di evitare problematiche igieniche o di pronto soccorso. La commissione si riunirà ancora venerdì 1 luglio e sarà presente la dottoressa Brandelli, presidente dell'Aca, che spiegherà la situazione e lo stato idrico sul territorio di Montesilvano".

Il sindaco Ottavio De Martinis ha aggiunto che questa riduzione non inciderà in maniera macroscopica sui consumi complessivi, ma è un atto civico da portare avanti: