Il Comune di Montesilvano sfratta il Dog Village: i cani affidati al parco "La rupe" di Civitella

L'associazione Dog Village non potrà più gestire il canile comunale di Montesilvano. L'amministrazione comunale, infatti, ha spiegato le ragioni che hanno portato alla decisione, con il contratto scaduto nel 2018 come spiega il consigliere delegato al mondo animale Manganiello:

Prima dell’emergenza sanitaria la polizia locale ha effettuato un’ordinanza al Dog Village, per la restituzione dell'area in quanto il contratto era scaduto dal 2018 e non avendo più nessuna legittimazione a restare, l'amministrazione comunale non poteva più effettuare rinnovi consentiti dalla legge. L’ordinanza non è stata impugnata e, a causa dell’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, i rinnovi amministrativi hanno subito una interruzione ex lege e non è stata fatta alcuna esecuzione.

Nel marzo 2019, spiega il consigliere, è stato pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione della gestione del canile che però è andato deserto e nei giorni scorsi c'è stata anche una riunione con i rappresentanti del Dog Village ed i loro legali, alla presenza del comandante della polizia locale Casale, per cercare di trovare un accordo per far lasciare bonariamente l'area all'associazione. Durante il Covid la situazione è rimasta congelata ed i randagi sono stati comunque portati nella struttura, ma ora sono state superate tutte le scadenze delle proroghe e dunque gli animali sono stati affidati a "La rupe" di Civitella Casanova:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.