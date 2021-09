Il Comune di Montesilvano potenzia le operazioni di disifenstazione antilarvale delle zanzare

Il Comune di Montesilvano, con l'assessore Alessandro Pompei, ha deciso di potenziare il servizio di disinfestazione antilarvale delle zanare, considerando l'apertura delle scuole con 2 ulteriori passaggi rispetto a quelli già in calendario, ovvero da martedì 21 settembre a venerdì 24 settembre e da martedì 19 ottobre a venerdì 22 ottobre.

L'avviso è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente, che ricorda ai cittadini di rispettare alcune prescrizioni ovvero tenere chiuse le finestre, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi, parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione, seguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l’operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase di aspersione. Nei prossimi giorni partirà anche la derattizzazione attorno alle scuole.