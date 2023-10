Il Comune di Montesilvano per la ricorrenza dei defunti attiva il servizio di assistenza e trasporto disabili e anziani al cimitero

Anche quest'anno in occasione della ricorrenza dei defunti, il Comune di Montesilvano effettua servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del cimitero, e predispone dei servizi di assistenza e trasporto per disabili e anziani. Lo ha fatto sapere Pino Reale, responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali. Inibito anche l’accesso veicolare all’interno dell’area cimiteriale. Il consigliere delegato Giuseppe Manganiello:

“Il servizio verrà garantito dal 28 ottobre al 2 novembre con apposite carrozzine dedicate grazie al valoroso supporto offerto dalla Croce Rossa Italiana di Penne e dall'associazione nazionale carabinieri di Montesilvan. La polizia locale ha già disposto i provvedimenti per la disciplina della sosta e del traffico nelle aree direttamente interessate dall’affluenza straordinaria che si verificherà, intorno al cimitero, garantendo la presenza degli agenti a supporto della cittadinanza."

L'assessore Alessandro Pompei:

"Abbiamo predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza del nostro cimitero e garantire la sicurezza dei visitatori in vista della “Commemorazione dei Defunti” che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate dell’1 e del 2 novembre. Come ogni anno, il Comune, in previsione all’alto numero di visitatori, ha deciso di vietare l’ingresso alle auto private dal 28 ottobre fino al 2 novembre compreso, consapevole di creare un disagio, ma necessario però a permettere a tutti una visita ai propri defunti in completa sicurezza e serenità”. Il cimitero sarà aperto al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 17:45.