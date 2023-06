Anche il Comune di Montesilvano partecipa in Grecia ad una conferenza internazionale sull'immigrazione

Anche il Comune di Montesilvano, con l'assessore Deborah Comardi e la presidente dell'azienda speciale, ha partecipato nei giorni scorsi a Salonicco, nell'ambito del Congresso annuale dell'Unione avvocati europei con sede in Lussemburgo, alla conferenza internazionale sull'immigrazione sul tema "In gioco il Ceas, sistema comune europeo di asilo: rispettare i diritti umani o riformarlo? Il ruolo degli organi giudiziari e para-giudiziari internazionali, europei e nazionali".

I Comuni, in quanto enti locali di prossimità al cittadino, anche sul tema migratorio sono in prima linea, dovendo gestire l'accoglienza e successivamente attuando politiche di inclusione e integrazione dei richiedenti asilo, garanzia di uguaglianza e sicurezza. Si tratta di una gestione complessa, con limiti e criticità nell'applicazione di una normativa nazionale ed europea spesso contraddittoria e non adeguata. Santavenere ha dichiarato:

"Il Comune di Montesilvano ha avviato nell'ultimo decennio una serie di progettualità che hanno comportato un generale miglioramento dei rapporti con i migranti sul territorio e in particolare, hanno riportato sotto il controllo dell'amministrazione comunale la gestione dei processi di accoglienza e integrazione dei migranti stessi ottenendo indubbi ritorni positivi in ??termini di dislocazione sul territorio, di utilità sociale e in termini di integrazione.La partecipazione degli enti locali ai tavoli di confronto dell'unione europea sono fondamentali affinché le riforme, partendo dal basso, siano più efficaci Altro tema trattato è stato quello di implementare un sistema comune sui rimpatri, al fine di mettere tutti gli Stati nella stessa condizione di efficacia.

L'assessore Comardi ha aggiunto: