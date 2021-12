Il Comune di Montesilvano cerca un capo area contabile a tempo indeterminato: al via il bando

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha emanato una selezione pubblica per un posto a tempo pieno e indeterminato di capo area contabile per la progettualità del Sai. Saranno richieste 38 ore settimanali per l'espletamento dei servizi relativi alla macrostruttura 4 dell’azienda speciale. Per future esigenze di organico, fa sapere il Comune, l'azienda potrebbe ricorrere alla graduatoria scaturita da questo bando, con la domanda che dev'essere inviata esclusivamente in via telematica entro le ore 12 del 31 dicembre.

Tra i requisiti richiesti per accedere alla prova, consistente in un esame scritto e nella valutazione dei titoli, il diploma di Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica ex dm 509/99, Laurea Magistrale ex dm 270/04):?− Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica, Giurisprudenza, Scienze Politiche e titoli universitari a questi equiparati, Scienze economico aziendali 84/S; Scienze economico-aziendali LM-77; Scienze dell’economia 64/S; Scienze dell’economia Lm-56; Giurisprudenza 22/s; Giurisprudenza Lmg/01; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica 102/s; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57/s; Relazioni internazionali 60/s; Servizio sociale e politiche sociali Lm-87; Relazioni internazionali Lm-52).

L'esame prevede una prova scritta con testa scelta multipla. Per domande si può contattare l'indirizzo email selezioni@aziendasociale.it mentre i dettagli della selezione sono disponibili all'indirizzo: https://www.aziendaspeciale.it/area_letturaNotizia/147546/pagsistema.html