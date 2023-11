Il Comune di Montesilvano apre un bando di concorso per 2 autisti di scuolabus a tempo indeterminato

Il Comune di Montesilvano ha aperto un bando di concorso per selezionare due autisti di scuolabus. Il settore "Servizi generali e risorse umane" del Comune di Montesilvano, ha indetto il bando per due posti a tempo indeterminato con la denominazione "Autista scuolabus - area degli operatori esperti ccnl comparto funzioni locali"

Requisiti per l’ammissione al concorso, modalità di presentazione della domanda, prove d’esame e materie e tutte le modalità di espletamento e partecipazione sono consultabili sul sito del Comune al link: https://tinyurl.com/2xa5kysu. Il termine ultimo per presentare la domanda e i documenti richiesti, da inoltrare esclusivamente via telematica sul portale InPa, è le 23,59 dell'11 dicembre 2023.