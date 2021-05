L'amministrazione di Montesilvano incontra i balneatori in vista della stagione estiva

Incontro questa mattina 6 maggio a Montesilvano fra l'amministrazione comunale e i balneatori, per discutere degli interventi e per pianificare la prossima stagione estiva alle porte. Presente anche il comandante del distaccamento di Montesilvano della guardia costiera Daniele Limatola e il dirigente comunale Gianfranco Niccolò oltre al presidente Sib Abruzzo Padovano.

Diverse le richieste manifestate dai balneatori per la seconda estate consecutiva in spiaggia con il rispetto delle normative anti contagio da Covid. L'assessore Aliano ha spiegato che verranno effettuati dei lavori per il rafforzamento delle scogliere, e si darà la possibilità di aumentare lo spazio a disposizione per le attrezzature proprio per la questione del distanziamento sociale:

Nei prossimi giorni firmeremo un protocollo d’intesa per concordare una cooperazione in tema di manutenzione ordinaria e pulizia anche sul fronte stradale. Abbiamo comunicato alla categoria che verranno rafforzate le scogliere, grazie ad un contributo regionale di 200mila euro, i lavori inizieranno nei prossimi giorni nel tratto di fronte all’ex colonia Stella Maris. Con l’assessore alle manifestazioni Deborah Comardi abbiamo ragionato di una integrazione degli eventi estivi al nostro cartellone, organizzata dai balneatori. Durante l’incontro abbiamo comunicato che, con previa modifica delle norme del piano demaniale, consentiremo quanto prima agli stabilimenti di somministrare alimenti e bevande negli spazi antistanti le

Si potranno inoltre organizzare cerimonie nuziali e i balneatori hanno accolto positivamente la notizia dei lavori di riqualificazione dell'area Jova Beach Party, esponendo anche alcune problematiche come quella della prostituzione sul marciapiede lato pineta e qui si procederà all'abbattimento del muretto e all'aumento dell'illuminazione in pineta.